Hichem Mechichi à propos du limogeage des cinq ministres : Je sais comment l’Etat fonctionne !

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a commenté, ce mardi 16 février 2021, sa décision de limoger cinq de ses ministres chargés des portefeuilles de la Justice, les Domaines de l’Etat, l’Agriculture et la Jeunesse et les Sports.

Dans une déclaration aux médias, dont Jawhara FM, M. Mechichi a expliqué : « La désignation de ministres par intérim entre dans le cadre de l’amélioration des performance du gouvernement et des ministères. Moi, je sais bien comment l’Etat fonctionne : lorsque des ministres sont concernés par un remaniement, leur rendement n’est plus au niveau demandé et l’administration ne réagit plus efficacement avec eux ».

https://www.jawharafm.net/ar/content/audios/1613473431.mp3

Et d’ajouter : « Outre le fait que le Parlement a accordé sa confiance à d’autres ministres qui devraient les remplacer ».

A lire également En limogeant cinq ministres, Mechichi joue la fuite en avant

Ainsi, le chef du gouvernement a indiqué que dans l’attente de l’activation de ce remaniement et la fin des procédures, il avait préféré charger des ministres par intérim des portefeuilles concernés par le remaniement, qui auront tous les prérogatives et l’autorité sur les secteurs qu’ils gèrent. « Ce qui ne peut qu’augmenter le rendement de ces secteurs et permettra de retrouver un rythme de travail habituel », a-t-il estimé.

Et de marteler : « Avec la lenteur des procédures, les intérêts de l’Etat ont été entravés et nous n’accepterons plus ce contretemps, on doit démarrer le travail et répondre aux attentes ».

Hichem Mechichi a précisé qu’il a jugé que certains ministres devaient être remplacés et qu’il a opéré un remaniement, qui a eu le vote de confiance du Parlement. Et de souligner que « le processus est identique à celui suivi par d’autres » et qu’il espère donc que « les procédures s’achèveront dans les plus brefs délais ».

Le chef du gouvernement a profité de l’occasion pour rappeler la nécessité de la mise en place de la Cour constitutionnelle.

« Pour sortir de cette crise, il faut installer la Cour constitutionnelle, c’est le plus important. La classe politique doit s’occuper de cette affaire, étant la seule structure capable de mettre fin à toutes ses difficultés », a-t-il assuré.

A lire également Décryptage complet de la lettre de Kaïs Saïed

La veille, le chef du gouvernement a décidé de limoger les ministres concernés par le remaniement opéré dans son gouvernement, à l’exception du ministre de la Santé qui demeure en place.

Chose qui a provoqué la réaction du président de la République Kaïs Saïed qui lui a adressé un manuscrit, à propos des aspects juridiques du remaniement ministériel, notamment, en ce qui concerne certaines dispositions de la Constitution.

I.N