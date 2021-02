Le Tunisien Abdelmajid Ennabli remporte "Le Grand Prix de l'Académie française"

L’archéologue et historien tunisien Abdelmagid Ennabli vient de recevoir "Le Grand Prix de l'Académie française" à Paris pour son livre "Carthage : les travaux et les jours - recherches et découvertes, 1831-2016", éd. CNRS, Paris 2020.

« Cette haute distinction est une consécration pour notre grand savant, ainsi qu'à tous les chercheurs de l'Institut national du patrimoine, qui ont travaillé depuis. (…) La carrière de Si Abdelmajid Ennabli et la qualité de ses travaux sont de nouveau estimées, reconnues et récompensées par l'une des plus hautes instances scientifiques du monde », a commenté le ministère des Affaires culturelles dans un post Facebook.

Archéologue et historien, Abdelmajid Ennabli a été l’organisateur du programme Unesco de sauvegarde de Carthage. Ancien conservateur du musée et du site de Carthage, il a dirigé depuis 1973 la grande campagne de fouilles à laquelle ont participé de nombreuses équipes internationales œuvrant à la connaissance, à la défense et à la mise en valeur du site menacé par l’urbanisation.

Il a été jusqu’en 2001 directeur des sites et des monuments historiques au sein de l’Institut national du Patrimoine de Tunisie.