Rached Ghannouchi : Nous veillerons à ce que les mouvements soient pacifiques !

Le chef d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, a assuré, dans une déclaration relayée ce soir du lundi 15 février 2021, par Mosaïque FM, que l’appel de son parti à une marche de soutien au gouvernement, s’inscrit dans un cadre pacifique et que la manifestation prévue ne sortira pas du cadre de la loi.

https://content.mosaiquefm.net/uploads/media/media/161341865568_media.mp3

« Depuis la révolution et même avant, la rue bouge… nous veillerons à ce que tous les mouvements soient pacifiques et non une rébellion » a-t-il ajouté.

Il convient de rappeler qu’Ennahdha a lancé un appel à ses bases pour engager des mouvements de soutien au gouvernement Hichem Mechichi dans le différend qui l’oppose depuis des semaines à Carthage.

A lire également Kaïs Saïed adresse une correspondance à Hichem Mechichi

On rappellera aussi, que ledit conflit, oppose surtout, selon les observateurs, Kaïs Saïed à Rached Ghannouchi et qu’il cause en ce moment l’une des pires et des plus ubuesques crises politiques que le pays a connues.

A lire également Rached Ghannouchi attaque frontalement Kaïs Saïed

M.B.Z