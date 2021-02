Hatem Mliki : Il faut engager le dialogue national initié par l’UGTT !

Le député Hatem Mliki a estimé, lors de son intervention ce lundi 15 février 2021, sur Express FM, que seul le dialogue national initié par l’UGTT pourrait, à l’heure actuelle, permettre de dépasser la crise politique pour se concentrer sur les problèmes urgents que rencontre le pays.

Hatem Mliki a souligné que le système politique tunisien est marqué par des alliances et une structure qui sont tout sauf naturelles et qu’il est inutile, en ce moment, de chercher des solutions à une crise politique désormais endémique alors que le pays traverse une crise plus grave consécutive à l’impact économique et social de la situation sanitaire.

Le député a ensuite précisé que de nombreuses grandes sociétés sont au bord de la faillite et que le taux de chômage a explosé, ajoutant que les réformes nécessaires pour sauver l’économie du pays et espérer une relance ne pourront jamais être entreprises par un gouvernement politique.

« Le pays ne doit pas s’arrêter sur une personne ou des personnes, il est temps d’engager ce dialogue ! Il faut trouver des solutions, il faut que chacun assume ses responsabilités, que le Parlement retire sa confiance à Mechichi pour la lui redonner et qu’on sorte de cet imbroglio, mais en ne faisant rien, en prenant en otage le gouvernement et le pays, on ne fait qu’aggraver les choses… ou alors soyez courageux, faites tomber le gouvernement au risque d’élections anticipées, ce n’est pas la fin du monde ! Seulement ils ont peur que Abir [ndlr Abir Moussi] l’emporte !» a-t-il conclu.

M.B.Z