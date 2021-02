Covid-19 : Première simulation de l’opération de vaccination

Le directeur régional de la santé à Tunis, Tarek Ben Nasr a indiqué ce dimanche 14 février 2021, dans une déclaration à Mosaïque Fm que le ministère de la santé a lancé la première simulation de vaccination contre le coronavirus afin de préparer le lancement effectif de la campagne nationale prévue à la fin du mois en cours avec l'arrivée du premier lot de vaccin de Pfizer destiné, dans un premier temps, au personnel de la santé.

Le directeur régional a précisé que cette opération blanche, effectuée à la coupole d’El Menzah, est un moyen efficace pour garantir la réussite de la campagne nationale de vaccination et permettre la gestion du stock de vaccins.

Tarek ben Nasr a expliqué que la campagne de vaccination contre le coronavirus ciblera, dans un premier temps, le personnel de la santé puis les personnes âgées de plus de 70 ans et les malades chroniques, ensuite les personnes âgées entre 60 ans et 18 ans.

S.H