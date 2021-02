Abir Moussi : Nous levons le sit-in et nous serons dans la rue !

La présidente du PDL, a affirmé, lors d’une conférence de presse qui se tient ce vendredi 12 février 2021, que son parti a décidé de lever le sit-in observé à l’ARP et de mener des actions dans la rue.

Elle a précisé qu’Ennahdha et Al Karama sont en train de mobiliser et de rassembler leurs bases pour organiser une marche de soutien au gouvernement voulant ainsi réhabiliter les LPR et s’accaparer la rue.

A lire également Hichem Mechichi : Je ne démissionnerai pas !

« Si vous n’avez trouvé aucune résistance auparavant ce ne sera plus le cas ! Si vous avez toujours eu le champ libre et un laisser-aller complice, vous ne l’aurez plus ! Nous allons serrer nos rangs, mobiliser nos militants dans toutes les régions et descendre dans la rue et gare au gouvernement de nous en empêcher ! » a-t-elle lancé.

Le dirigeant au sein du parti Ennahdha, Fathi Ayadi avait indiqué, hier, que la décision de descendre dans la rue pour soutenir le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, sera prise de concert avec les autres partis politiques.

A lire également Fathi Ayadi : Ennahdha descendra dans la rue pour soutenir le gouvernement

Il a précisé que le bureau exécutif d’Ennahdha réuni aujourd’hui en présence du chef du parti et président du Parlement, Rached Ghannouchi, avait évoqué le sujet mais aucune date n’a été fixée pour le moment.

M.B.Z