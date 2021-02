Oussama Khlifi : Hichem Mechichi est un soldat et un soldat ne déserte pas !

Le président du bloc Qalb Tounes à l’ARP, Oussama Khlifi, était l’invité ce vendredi 12 février 2021, de Hamza Belloumi à la matinale de Shems FM.

Oussama Khlifi est revenu sur la rencontre qui a réuni hier les blocs qui soutiennent le gouvernement avec Hichem Mechichi autour de la question concernant le blocage relatif au récent remaniement ministériel. Il a souligné, à ce propos, que Hichem Mechichi ne démissionnera pas comme l’a suggéré le président de la République Kaïs Saïed.

« Il nous a assuré qu’il était un soldat et qu’un soldat ne déserte pas. Hichem Mechichi n’a pas l’intention de démissionner et ne démissionnera pas ! » A poursuivi le député, ajoutant que la seconde option, à savoir changer les ministres qui semblent déranger Kaïs Saïed, ne résoudra pas le problème.

« Kaïs Saïed a dû certainement mener son enquête auprès des instances qualifiées et elles n’avaient rien sur les ministres en question, alors maintenant si les services de la présidence ont d’autres éléments à nous fournir qu’on les communique officiellement et c’est ce qu’a demandé Hichem Mechichi. En réalité, le sujet dépasse ces quatre ministres, il s’agit d’une question de principe, de suprématie de la constitution et de séparation des pouvoirs. Le Parlement a accordé sa confiance aux ministres et le pouvoir du peuple s’exerce au Parlement » a-t-il souligné.

A lire également Rached Ghannouchi : La constitution ne donne pas à Kaïs Saïed la possibilité de refuser le remaniement

Concernant la marche de soutien au gouvernement, prévue demain, Oussama Khlifi a estimé qu’il s’agit d’un droit garanti par la constitution et qu’il n’y voit aucun problème. « Le président lui-même a fait une marche à l’avenue Habib Bourguiba sur fond d’appels à la dissolution du Parlement, personne ne le lui a reproché » a-t-il conclu.

M.B.Z