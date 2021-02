Hichem Ben Ahmed : Vaccinez-nous, la vie n’attend pas !

Le député de Tahya Tounes, Hichem Ben Ahmed, a exhorté, jeudi 11 février 2021, le gouvernement à accélérer le lancement de la campagne de vaccination anti-Covid.

La Tunisie n’a toujours pas réceptionné les doses de vaccins commandées et aucune date claire pour le lancement de la vaccination n’a été communiquée par le gouvernement alors que des pays voisins – l’Algérie et le Maroc , notamment – ont déjà enclenché ce protocole d’immunisation.

« C’est une demande, il ne faudrait pas que ça devienne une mise en cause. Monsieur le Ministre de la Santé donnez-nous des informations et des dates précises. La réalité́ semble être que notre pays navigue à vue. Le manque de communication officielle claire et exhaustive en plus de la corroborer est inquiétant. Tandis que la classe politique se chamaille pour des futilités ou pas, à coups de bras de fer stériles ou constructifs, le fait est que pendant ce temps là le virus avance, la vague mortelle s’accélère et endeuille de plus en plus nos familles et nos amis. La responsabilité́ est grave lourde et elle vous incombe. Celle de notre santé, celui de notre droit à être vacciné, celui de notre droit à vivre tout simplement. Il est temps de l’assumer sans tergiverser », a écrit Hichem Ben Ahmed sur Facebbok.

La Tunisie devrait obtenir 93.000 doses du vaccin Pfizer qui arriveront en Tunisie mi-février et près de 592.000 doses du vaccin AstraZeneca au mois de mars 2021. En dehors de l’initiative Covax, la Tunisie a acheté deux millions de vaccins Pfizer qui devront arriver au mois de mars 2021, selon le ministère de la Santé.

N.J.