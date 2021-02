Ali Saâd élu meilleur médecin dans le monde arabe

Le ministère de la Santé a félicité, ce jeudi 11 février 2021, le Professeur Ali Saâd, Chef du service de Cytogénétique et de Biologie de la Reproduction, au CHU Farhat Hached à Sousse, pour avoir reçu le prix du meilleur médecin dans le monde arabe cette année.

Ce prix lui a été décerné pour ses succès à la tête de son équipe et ses efforts continus pour l’appui de la formation et des recherches dans ce domaine de compétence délicat et pointu.

S.H