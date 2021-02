Vidéo - Les militaires mobilisés à Tataouine face à lassaut des sit-inneurs dEl Kamour

Des unités de l’armée ont été mobilisées et déployées pour protéger une des vannes de pompage de pétrole à Tataouine contre les sit-inneurs d’El-Kamour.

En réaction à la non-application des termes de l’accord conclu entre le gouvernement et la coordination d’El-Kamour, ceux-ci ont menacé jeudi de refermer la vanne rouverte il y a de cela trois mois.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le porte-parole du sit-in d’El-Kamour a indiqué que les véhicules sur lesquels les sit-inneurs s’étaient déplacés en vue de refermer la vanne avaient été saisis par les militaires déployés sur le site pétrolier.

Rappelant que le gouvernement a failli à ses promesses et ses engagements en faveur de la région de Tataouine et que rien n’a été entrepris depuis la signature de l’accord, il a assuré que les sit-inneurs n’avaient pas l’intention de quitter les lieux et qu’ils iraient jusqu’au bout en dépit du fait que les militaires ont eu ordre de tirer, selon ses dires.

Il y a de cela un mois, le porte-parole du sit-in d'El-Kamour a lancé un ultimatum au chef du gouvernement affirmant que si aucune solution n’est trouvée les sit-inneurs reviendront à la charge et refermeront la vanne de pompage du pétrole.

Il convient de rappeler que l’accord d’El-Kamour prévoit :

La classification de la société en tant que société à participation publique sous tutelle du ministère de l’Agriculture, bénéficiant des augmentations du secteur public,

L’accélération du paiement des salaires des agents de la société

Le recrutement de 1000 agents et cadres

La prise en charge par les commissions régionales de l’emploi du dossier des recrutements en garantissant la représentativité de la délégation régionale,

L’approbation du principe de l’augmentation des salaires des agents et des cadres de la société. Elles seront versées à partir du mois d’octobre 2020,

L’autorisation le démarrage de l’étude du plan d’affaires élaboré par la société.

