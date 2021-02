Thamer Slimani, le karatéka médaillé déplore le traitement des sportifs et dit mettre fin à sa carrière

Le karatéka tunisien Thamer Slimani, sacré notamment champion du monde en 2019 dans la catégorie moins de 21 ans, a annoncé, dans un post partagé ce jeudi 11 février 2021, être contraint de mettre fin à sa carrière pourtant très prometteuse.

Le sportif a poussé un coup de gueule contre le ministère des Sports, déplorant les conditions précaires et les injustices subies par les sportifs professionnels en Tunisie. Il a rappelé tous les sacrifices consentis pour la fierté de hisser le drapeau de son pays lors des évènements internationaux et son parcours de sportif de haut niveau modèle, estimant n’avoir rien obtenu en retour, ni reconnaissance, ni droits.

« Je n’ai toujours pas obtenu mes primes… j’ai passé ma vie à m’investir dans le sport et mes efforts ont été couronnés par le succès… ce pays tue les rêves… il ne me reste qu’à apprendre un métier et abandonner le sport. Nous nous sommes contentés du minimum alors que dans d’autres pays les sportifs sont rémunérés des dizaines de fois ce qu’on est censés nous donner et que nous n’avons même pas eu… j’ai perdu toute envie de m’entrainer, j’ai essayé d’être le sportif modèle mais je n’en peux plus… Merci mon pays de m’avoir déçu… c’est tout ce que j’ai pu faire, assez ! » lit-on dans le post du jeune sportif.

M.B.Z