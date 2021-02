Dans une correspondance, Mechichi demande à Saïed l'identité des ministres objet du blocage

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi rencontrera ce jeudi 11 février 2021 à 18h, les représentants de ses soutiens politiques à l’Assemblée des représentants du peuple (Ennahdha, Qalb Tounes et Al Karama) pour discuter de la crise actuelle qui l’oppose au président de la République Kaïs Saïed en ce qui concerne le remaniement ministériel qu’il a opéré dernièrement.

La veille, le chef de l’Etat avait invité des représentants des blocs parlementaires pour une réunion portant sur l’actuelle crise politique, en excluant les blocs du PDL, de Qalb Tounes et d’Al Karama. Etaient présents Mustapha Ben Ahmed, Nabil Hajji, Hichem Ajbouni, Samia Abbou, Zouheir Maghzaoui, Hayel Makki, Maroun Felfel, Samir Dilou et Naoufel Jammali.

Au cours de cette réunion, le président Saïed a exprimé sa position sur l’affaire et a proposé deux options : soit le départ des quatre ministres contre lesquels il a émis un véto, soit la mise en place d’un nouveau gouvernement.

Une source parmi l’assistance avait confié à Business News que le chef de l'Etat était « très en colère » et avait abordé le départ de tout le gouvernement, y compris Hichem Mechichi, si ce dernier ne met pas de l'eau dans son vin et accepte de remplacer les quatre ministres autour desquels planent des soupçons de corruption.

On apprend donc aujourd’hui que le chef du gouvernement a envoyé un courrier au président de la République l’invitant à lui spécifier l’identité des ministres auxquels il oppose son véto.

Rappelons que le chef de l’Etat avait refusé d’inviter les nouveaux ministres nommés par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, à prêter serment. Un refus justifié par l’inconstitutionnalité du remaniement opéré en janvier dernier, en plus de « suspicions de corruption » concernant certains des ministres nommés. On rappellera également que les onze ministres concernés ont bénéficié de la confiance de l’ARP et que Hichem Mechichi a adressé deux correspondances au président pour fixer une date de prestation de serment, toutes deux restées sans réponse.

I.N