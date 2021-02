Kaïs Saïed invite des représentants des blocs parlementaires

Le président de la République, Kaïs Saïed, a invité ce mercredi 10 février 2021, des représentants des blocs parlementaires pour une réunion portant sur l’actuelle crise politique, nous confirme le député d’Attayar Hichem Ajbouni.

Le chef de l’Etat a toutefois exclu de cette invitation les blocs du PDL, de Qalb Tounes et d’Al Karama.

On apprend également qu’Ennahdha sera représenté par Samir Dilou et Naoufel Jemmali, et que Hatem Mliki, ancien Qalb Tounes, aujourd’hui indépendant, sera aussi de la partie. Attayar sera représenté par Samia Abbou, Hichem Ajbouni et Nabil Hajji, Mustapha Ben Ahmed représentera Tahya Tounes, Haykel Mekki et Souheil Maghzaoui le parti Echaâb, Hatem Mensi et Khaled Gsouma sont aussi invités à la réunion qui se tiendra aujourd’hui à midi.

Il convient de rappeler que le chef de l’Etat refuse d’inviter les nouveaux ministres nommés par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, à prêter serment.

Un refus justifié par l’inconstitutionnalité du remaniement opéré en janvier dernier, en plus de « suspicions de corruption » concernant certains des ministres nommés. On rappellera également que les onze ministres concernés ont bénéficié de la confiance de l’ARP et que Hichem Mechichi a adressé deux correspondances au président pour fixer une date de prestation de serment, toutes deux restées sans réponse.

M.B.Z