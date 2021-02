Le ministère de l’Enseignement supérieur déplore la poursuite du sit-in des docteurs chômeurs

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a affirmé, dans un communiqué publié ce mardi 9 février 2021, que certains sit-inneurs parmi les docteurs chômeurs ont poursuivi leurs actions, malgré la signature des PV des réunions tenues entre les parties concernées.

Il a précisé que les sit-inneurs ont empêché les agents d’accéder à leurs bureaux et les ont verbalement agressés empêchant ainsi le déroulement de leur travail et entravant les services rendus aux citoyens.

Le ministère a ensuite réitéré son engagement à poursuivre la politique de dialogue et de négociation et son adhésion à la feuille de route incluse dans les procès-verbaux signés le 5 février appelant les grévistes à interagir positivement avec le processus, à cesser leur grève de la faim et à mettre un terme à leur sit-in.

M.B.Z