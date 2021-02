Consommation d'eau de Cologne : le bilan monte à six décès

Le nombre de victimes d’intoxication à cause de la consommation de l’eau de Cologne (alcool frelaté) s’élève à six décès et 48 intoxiqués, a annoncé mardi 9 février 2021 le directeur de la Santé de la région de Kasserine, Abdelghani Chaabani, dans une déclaration accordée à la Tap.

Il a souligné que les autorités sécuritaires poursuivaient les enquêtes en coordination avec les autorités sanitaires afin de déterminer la nature de la boisson consommée ajoutant que des échantillons ont été prélevés et sont en cours d'analyse pour confirmer la cause du décès.

Par ailleurs, les agents de la police judiciaire de Gafsa en coordination avec ceux de Kasserine ont interpelé la vendeuse de l’eau de Cologne frelatée. Il s’agit d’une dame originaire de Kasserine et âgée de 39 ans qui habite à Gafsa.

En mai dernier, lors d'un incident similaire, six Tunisiens sont morts et 33 autres intoxiqués plus ou moins grièvement après avoir consommé un dérivé du méthanol dans un quartier de Kairouan.

I.M.