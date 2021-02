Hechmi Louzir : A peine plus de 420.000 inscrits à la campagne de vaccination anti-Covid-19 !

Le nombre d’inscrits sur la plateforme tunisienne de vaccination a dépassé les 420.000. Au matin du mardi 9 février 2021, 423.101 personnes se sont enregistrées sur « evax » pour bénéficier du vaccin anti-Covid-19, a indiqué le président de la commission de vaccination et directeur de l'Institut Pasteur, Hechmi Louzir.

Pour lui, le nombre d’inscrits à ce jour dans la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 est considéré comme insuffisant, en soulignant la nécessité que tout le monde participe à cette campagne nationale.

Hechmi Louzir a rappelé dans une déclaration à la Tap que la vaccination est volontaire et qu’on ne peut pas forcer les gens à se faire vacciner. Par conséquent, les autorités se contenteront des inscrits dans le système.

« Nous comptons sur l’état de conscience du citoyen pour protéger sa santé et l’écarter des risques épidémiques et viraux qui pourraient la menacer», a-t-il soutenu.

Le président de la commission de vaccination a précisé qu’une campagne de sensibilisation sera lancée, dans les prochains jours, pour sensibiliser sur la nécessité de s'inscrire sur la plateforme evax ou en composant le numéro #2021* via mobile.

Il a affirmé, dans ce cadre que le comité de pilotage de la campagne compte sur les efforts de la société civile pour soutenir les efforts de l'Etat en matière de sensibilisation.

Rappelons que selon un sondage Emrhod Consulting près de 60% des Tunisiens ne sont pas prêts à se faire vacciner. Or, pour parvenir à une immunité de groupe 50 à 60% de la population doit se faire vacciner. Un comble vu les critiques acerbes qu’a essuyé le gouvernement et le ministère de la Santé à cause de ce qu’on a considéré comme un retard dans l’arrivée des vaccins et du début de la campagne de vacination.

I.N