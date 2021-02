Intox sur le vaccin anti-Covid-19 : Durcissement des règles de modération sur Facebook et Instagram

Facebook a annoncé, lundi 8 février 2021, une série de mesures de soutien aux campagnes de vaccination contre le Covid-19, ainsi qu’un durcissement de ses règles de modération contre les intox sur la vaccination qui peuvent aller jusqu'à la suppression du compte, du groupe ou de la page qui les a publiés. Des mesures et règles qui s’appliqueront également à Instagram.

En plus de partager des informations fiables, le réseau social s’évertuera « à intensifier ses efforts pour supprimer les fausses allégations sur Facebook et Instagram concernant le Covid-19, les vaccins anti-Covid-19 et la vaccination en général pendant la pandémie ».

« Aujourd'hui, à la suite de consultations avec les principales organisations de santé, y compris l'OMS, nous élargissons la liste des fausses allégations que nous supprimerons pour inclure d'autres qui concernent le Covid-19 et les vaccins », lit-on dans ce même communiqué.

La société a donc mis à jour ses règles de modération. Et de mettre en garde, que les fausses allégations seront supprimées dans un premier temps, mais si certains groupes, pages et comptes sur Facebook et Instagram partagent à plusieurs reprises de telles intox ils peuvent être complètement supprimés.

Facebook a tenu dans ce cadre à rappeler les efforts qu’il a consenti pour connecter et informer le monde sur la pandémie ainsi que ses efforts pour aider la recherche pour contrer ce virus.

Et de soutenir qu’« au fur et à mesure que les officiels communiquent sur la vaccination, il aidera les gens à trouver où et quand ils peuvent se faire vacciner ».

En outre, le réseau social a souligné qu’il était en train d’œuvrer avec les organisations de santé et les autorités pour mener des campagnes sur sa plate-forme pour promouvoir des informations précises sur les vaccins anti-Covid-19 et encourager les gens à se faire vacciner.

Par ailleurs, Facebook accordera 120 millions de dollars en crédits publicitaires pour aider les ministères de la Santé, les ONG et les agences des Nations-Unies à atteindre des milliards de personnes dans le monde en leur fournissant des informations sur le vaccin anti-Covid-19 et de prévention contre la pandémie.

I.N