Mongi Rahoui : C’est Rached Ghannouchi qui a encouragé Mechichi à faire du forcing !

Le député Mongi Rahoui a affirmé, lors de son intervention ce matin du mardi 9 février 2021 sur Shems FM, que l’unique résultat escompté de la motion de censure déposée contre Rached Ghannouchi est son départ de l’ARP.

Il a précisé que si les choses vont dans le bon sens, du fait par exemple que personne ne s’octroie le mérite d’avoir été à l’origine de l’initiative ou encore de l’avoir signée et que cette fois-ci les signatures sont faites dans la discrétion, seule la destitution de Ghannouchi de la présidence du Parlement compte au final.

« Rached Ghannouchi représente à lui seul le symbole de la corruption et de la nuisance en Tunisie. Il n’a lésiné sur aucun moyen ni d’aucune façon d’ailleurs pour que le système corrompu puisse continuer à sévir et à s’épanouir. C’est lui qui maintient ce système nocif. Même au sein de son parti il nage avec ses acolytes à contrecourant sur de nombreux sujets. Il a pour seul objectif de rassembler tous les pouvoirs, il veut avoir le pays entre ses mains » a poursuivi le député.

Mongi Rahoui a accusé Rached Ghannouchi de servir un agenda impliquant des intérêts liés à la Turquie et à l’axe Qatar-Turquie.

Il a ensuite souligné que dans sa gestion du Parlement, Rached Ghannouchi a montré qu’il ignore tout de la loi, de l’administration et de la gestion. « Avec son tempérament de dictateur, il n’y a plus de règlement intérieur. Le plus grand problème du parlement c’est lui. Il utilise sa position pour servir ses agendas et ses intérêts. C’est lui qui a poussé Mechichi à faire du forcing, à tenir tête au président alors que des suspicions de corruption planent sur trois de ses ministres. Cela a plongé le pays dans une crise politique qui s’éternise. Hichem Mechichi doit démissionner, il a tourné le dos à celui qui l’a nommé et éthiquement cela est déjà condamnable et puis politiquement il est aussi dans l’impasse » a conclu Mongi Rahoui.

On rappellera que Mongi Rahoui a affirmé hier que la motion de retrait de confiance à Rached Ghannouchi à la tête du Parlement est prête après avoir réuni plus de 73 signatures.

M.B.Z