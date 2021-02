Taboubi à Mechichi : Faire des concessions est une marque de grandeur !

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, s’est réuni ce vendredi 5 février 2021, avec le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi et la crise politique que traverse le pays a été au centre de cette rencontre, précise un communiqué de la présidence du gouvernement.

Noureddine Taboubi, a souligné, à l’issue de cette rencontre qu’il a qualifiée de « positive », que c’est dans les moments critiques, tels que ceux que traverse la Tunisie, qu’apparaissent les envergures et que les concessions consenties par toutes les parties sont une marque de grandeur et non une faiblesse.

A lire également Noureddine Taboubi invite les nouveaux ministres « controversés » à se retirer

On rappellera que le chef du gouvernement a adressé aujourd’hui une correspondance au président de la République, Kaïs Saïed, lui demandant de fixer la date de la prestation de serment des nouveaux ministres de son gouvernement. Une correspondance à laquelle il n’a toujours pas eu de réponse, le président estimant que le remaniement opéré par Hichem Mechichi n’a pas respecté la constitution.

M.B.Z