Partis et organisations dénoncent la répression policière et appellent à manifester

Une soixantaine d’organisations (LTDH, Union générale des étudiants de Tunisie, FTDES,… ), d’associations (Association des femmes démocrates, Union des diplômés chômeurs, Al Bawsala,…), de partis politiques (Al Massar, Attayar, parti des Travailleurs, Al Watad…), d’initiatives et coordinations ont cosigné un communiqué pour dénoncer la répression policière injustifiée. Les signataires soutiennent que les syndicats sécuritaires se sont transformés en parties politiques, dans des habits d’extrême droite et de groupes armés, menaçant les protestataires d’arrestation, de torture. Ces syndicats traitent les manifestants de mécréants et appellent à l’interdiction des manifestations et du droit d’expression, en violation des droits constitutionnels.

Les signataires ont appelé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à l’encontre des syndicats sécuritaires et de leurs dirigeants et d’engager contre eux des procédures judiciaires.

Ils ont exprimé leur attachement aux droits individuels et civils énoncés dans la Constitution ainsi que leur refus de toutes les lois répressives comme la Loi 52.

Et de réclamer la libération immédiate de tous les ceux qui ont été arrêtés lors des protestations et de suspendre toutes les poursuites sécuritaires et judicaires à leur encontre.

Les signataires ont aussi demandé des comptes aux impliqués dans les répressions et les meurtres comme ceux de Haykel Rachdi et de Omar Laâbidi ainsi que de faire la lumière sur les assassinats de Chokri Belaïd et de Mohamed Brahmi. Ils ont appelé tous les Tunisiens à participer massivement à la manifestation programmée pour samedi 6 février 2021 et qui démarrera de la Place Chokri Belaïd à l'avenue Mohamed V.

