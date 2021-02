Ennahdha appelle à permettre aux nouveaux ministres de prendre leurs fonctions

Le bureau exécutif d’Ennahdha a condamné, dans un communiqué publié ce jeudi 4 février 2021, l’attentat qui a fait hier quatre martyrs parmi les forces armées, tués lors d’une explosion d’une mine artisanale à Sidi-Bouzid.

Il a également réitéré son soutien au gouvernement appelant à achever le processus du remaniement ministériel récent afin de permettre aux ministres de mener à bien leurs tâches.

Ennahdha a ensuite souligné « l'importance de respecter les différentes institutions de l’Etat et leur intégrité » et a dénoncé « les plans malveillants visant le travail parlementaire à travers des campagnes de propagande malintentionnées et trompeuses menées par des partis hostiles à la liberté et à la démocratie ». Il a appelé, dans ce sens, à convenir de mécanismes juridiques pour réglementer le bon déroulement des sessions de travail parlementaire et arrêter ainsi toute forme de désordre.

On notera ici l’allusion aux récents mouvements menés par le PDL et dont la présidente, Abir Moussi, a été éjectée aujourd’hui de la réunion du bureau de l’ARP pour avoir transmis en direct les travaux de la réunion.

Abir Moussi, qui a tout récemment été agressée par l’élu Al Karama, Seif Eddine Makhlouf sous le silence de la présidence du Parlement, a souligné craindre pour son intégrité et vouloir préserver ses droits durant la réunion du bureau de l’Assemblée. Elle a précisé avoir adressé dans ce sens une correspondance mentionnant de transmettre en direct la réunion ou de la tenir en présence d’un huissier.

