Kaïs Saïed : Les calculs politiques étroits se sont introduits dans les tribunaux !

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu ce jeudi 4 février 2021, au palais de Carthage, Néjib Ktari, président de la Cour des comptes qui lui a remis le 32ème rapport annuel de la Cour, outre le rapport de clôture budget de l’Etat au titre de l’année 2018.

Cette rencontre a été l’occasion de discuter des peines et des sanctions pouvant découler de ce genre de rapport, notamment, celui élaboré par la Cour des comptes concernant les élections de 2019. Le chef de l’Etat a indiqué : « Je reçois vos rapports et malheureusement, plusieurs de vos jugements émis ne sont pas appliqués, que ce soit sur le plan financier ou pénal. Je vous remercie, comme je remercie tous les magistrats honnêtes qui n’ont pas peur d’appliquer la loi. Nous aspirons à ce que toutes les cours, soient comme vous, des cours des comptes et non des cours de règlements de comptes. Malheureusement, les calculs étroits se sont introduits dans les tribunaux. Les jugements rendus sont devenus « une sorte de partage de pouvoir ». Nous sommes pour la loi et son application. Je regrette les dépassements de la loi, et il est nécessaire de trouver des moyens permettant de l’appliquer ».

Le président de la République a ajouté que les tribunaux doivent se tenir à l’écart des calculs politique. Et de poursuivre en s’adressant au président de la Cour des comptes : « Votre rapport concernant les dernières élections était historique, mais malheureusement, il est resté sans suite et sans le moindre impact ».

S.H