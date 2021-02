Journée de colère des forces de sécurité et slogans hostiles à Mechichi et Ghannouchi

Les sécuritaires ont contesté, ce lundi 1er février 2021, l’agression des agents des forces de l'ordre, lors de la manifestation qui a eu lieu, samedi dernier à l’avenue Habib Bourguiba, annonçant une série de mouvements de protestation.

Parmi les mouvements annoncés, l’organisation de protestations devant les districts de sécurité et les unités pénitentiaires de 9h à 10h, en plus de la suspension des services administratifs et le report du travail dans les tribunaux à 11h, à travers tout le territoire tunisien.

Ainsi, des protestations ont démarré, aujourd’hui même, dans la ville de Sfax. Présents en grand nombre et brandissant le drapeau national, les agents sécuritaires ont sillonné les rues de Sfax pour contester "l’agression et l'humiliation" de leurs collègues, faisant porter la responsabilité aux autorités de tutelle. Les manifestants ont scandé des slogans hostiles au chef du gouvernement et ministre de l’Intérieur par intérim, Hichem Mechichi et au président du Parlement, Rached Ghannouchi.

D’autres sit-in ont été observés dans plusieurs gouvernorats, notamment, à Sidi Bouzid, Monastir, Jendouba…

S.H