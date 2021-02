Marouane Abassi : Le financement du budget servira à la création de richesse

Le gouverneur de la Banque centrale, Marouane Abassi a été présent ce lundi 1er février 2021, à l’émission Expresso de Wassim Ben Larbi pour revenir sur la situation économique et sa vision des réformes à effectuer pour assurer la relance économique.

Marouane Abassi a indiqué que le taux de croissance observé ces dix dernières années témoigne de l’absence de réformes et de l’inefficacité des politiques adoptées. Il a ajouté que l’épidémie du Covid a dévoilé les lacunes, les défaillances et la profondeur de la crise. « Il y a un grand problème au niveau du système de compensation, la situation des établissements publics, l’environnement des affaires et le climat de l’investissement, le système éducatif et sanitaire, le déficit énergétique, outre les caisses sociales. Jusqu’à 2010, les établissements publics contribuaient au financement du système bancaire. Il faut revoir tous ces points ».

Revenant sur le financement du budget par la BCT, Marouane Abassi a assuré que la Banque centrale s’est toujours rangée du côté de l’Etat, soulignant que son objectif était d’assurer la stabilité financière. « D’ailleurs, c’est ce qui justifie certaines décisions prises dernièrement, dont le report des échéances des crédits, ou encore la baisse du taux directeur. Aujourd’hui, nous voulons que les financements soient orientés vers l’investissement, la création de richesse et l’exportation, sinon nous allons entrer dans une véritable spirale inflationniste, ce qui n’est pas le but », indique le gouverneur de la BCT, précisant que le volume du financement du budget n’est pas encore déterminé. Et d’ajouter que le financement du budget restera conforme aux lois de la BCT et respectera ses politiques financières.

S.H