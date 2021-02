Mohsen Marzouk : Les derniers propos de Ghannouchi témoignent de sa pensée putschiste

Le président de Machroû Tounes, Mohsen Marzouk a publié un statut, ce dimanche 31 janvier 2021, pour revenir sur les derniers propos du président du Parlement, Rached Ghannouchi, en rapport avec le régime politique en Tunisie et « le rôle symbolique » du président de la République.

A lire également Rached Ghannouchi attaque frontalement Kaïs Saïed

« Ce qu’a dit Rached Ghannouchi à propos du rôle du président de la République, indépendamment, de sa personne, est une véritable expression de sa pensée putschiste profonde. Ce qu’il a dit à propos de la nécessité de mettre en place en régime parlementaire exprime clairement la volonté des khwenjias (frères musulmans) d’instaurer ce régime, qui démantèle l’Etat qu’ils détestent. Tous ceux qui défendent le régime parlementaire ne font que défendre l’intérêt stratégique des « khwenjias », bêtement ou pas », affirme Mohsen Marzouk.

Rappelons que le président du Parlement et chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi avait ouvertement critiqué, le président de la République, Kaïs Saïed lors de son intervention la veille, samedi 30 janvier 2021, via l'outil Zoom, à cause de son refus d’accepter la prestation de serment de certains ministres désignés lors du dernier remaniement ministériel.

A lire également Dans une correspondance : Kaïs Saïed corrige les erreurs de Rached Ghannouchi

Il avait estimé que le président pensait avoir le droit d’accepter certains ministres et d’en refuser d’autres. Selon lui, ceci revient à une confusion entre le régime parlementaire et celui présidentiel. « Le régime parlementaire suppose un rôle symbolique du président de la République, et non un rôle constitutif», avait-il indiqué.

A lire également Kaïs Saïed peut-il opposer un véto devant les nouveaux ministres ?

S.H