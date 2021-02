Hommage au docteur Abdelkader Hassani l’un des pionniers de la médecine vétérinaire

La Profession Vétérinaire vient de perdre l'un de ses pionniers « le Docteur Abdelkader HASSANI » qui a été le bâtisseur et le fondateur de l’Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire de Sidi Thabet et a, également, contribué à l'établissement des bases de la profession en Tunisie.

Dr. Abdelkader HASSANI est né le 9 Mars 1937 à Monastir. Il a obtenu son Doctorat en Médecine Vétérinaire en France en 1961 où il a poursuivi ses études à l'École Nationale Vétérinaire d’Alfort. Il était l'un des premiers vétérinaires en Tunisie, inscrit au Conseil National de l'Ordre des Médecins Vétérinaires sous le numéro 7.

Le Dr. Abdelkader HASSANI a occupé plusieurs postes de responsabilité au Ministère de l’Agriculture. De 1976 à 1984, il a été à la tête de la Direction Générale de la Production Animale et de l'Institut de Recherche Vétérinaire de Tunis. De même, Il a été le Doyen de l'École Nationale de Médecine Vétérinaire de Sidi Thabet pendant 10ans, de 1975 à 1985.

Il a, en outre, présidé le Conseil National de l'Ordre des Médecins Vétérinaires de 1973 à 1980 et a occupé, en 1988, le poste de PDG de la Société Ellouhoum.

Dr. Abdelkader HASSANI était connu pour son dévouement et son engagement au service de la Profession Vétérinaire pour laquelle il n'a cessé d'œuvrer pour rehausser son niveau et la développer. Il a été à l'origine de la plupart des textes législatifs qui organisent actuellement les différentes structures en charge de la Santé Animale. Il a à son actif une loi fondamentale, à savoir, la Loi n°80-85 du 31 décembre 1980 portant organisation des carrières de médecine vétérinaire en Tunisie qui a introduit, entre autres, la carrière technico-administrative avec le corps des Vétérinaires Inspecteurs et la carrière hospitalo-universitaire avec les différents grades du corps professoral.

Le Dr. Abdelkader HASSANI a gravé son empreinte dans l'histoire de la Médecine Vétérinaire en Tunisie et les générations actuelles de Médecins Vétérinaires lui sont, à l'unanimité, reconnaissantes pour ses réalisations.

Dr. Abdelkader HASSANI, père des Médecins Vétérinaires de la Première République, nous a quitté le 17 Janvier 2021. En cette triste occasion, l'École Nationale de Médecine Vétérinaire de Sidi Thabet lui a consacré une minute de silence en sa mémoire.

Que Dieu le tout puissant lui accorde son infinie miséricorde et l'accueille dans son éternel Paradis.

Le Ministère de l'Agriculture de Tunisie,

La Direction Générale des Services Vétérinaires de Tunisie

L'École Nationale de Médecine Vétérinaire,

Le Conseil National de l'Ordre des Médecins Vétérinaires de Tunisie,

L'Association Nationale des Médecins Vétérinaires de Tunisie

La Direction des Services Vétérinaires d’Algérie

ERFAN : Enhancing Research for Africa Network

École Nationale Vétérinaire d’Alfort (France).