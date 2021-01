Les opportunités de travail des Tunisiens en Libye objet d’une réunion à l'Utica

Une séance de travail sur les opportunités de travail des Tunisiens en Libye s’est tenue, ce mardi 26 janvier 2021, au siège de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica). Elle a réuni le président de la centrale patronale, Samir Majoul, le secrétaire général de l'Union tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, et le président de l’Union générale libyenne des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture ainsi que le président de la commission de l'économie, du commerce et des investissements au sein du Parlement libyen, Mohamed Raidh, outre des membre du bureau exécutif de l’Utica.

La réunion a porté sur les possibilités d’emploi en Libye disponibles pour les Tunisiens dans la période à venir, le patron des patrons libyens ayant souligné à cette occasion que la Libye aura besoin d'expertise et de main-d'œuvre dans presque tous les domaines.

L’accent a été mis sur la nécessité de préparer cette opération, à la structurer et à garantir les conditions de réussite à tous les niveaux, en mettant en place un système intégré auquel participent les différentes parties concernées et qui tiendra compte de tous les aspects du processus, notamment en termes de formation dans les spécialisations requises pour que ça soit une opération de migration organisée qui profite à la jeunesse tunisienne à la recherche d’opportunité d’emploi.

Les participants ont également évoqué la contribution des entreprises tunisiennes dans la prochaine phase de reconstruction de la Libye, en s'appuyant sur un partenariat entre les investisseurs tunisiens et libyens.

Rappelons que les membres du Comité du Forum de dialogue politique libyen ont approuvé, mardi 19 janvier 2021, le mécanisme de sélection du pouvoir exécutif, suivant ainsi les recommandations de son Comité consultatif qui s'était réuni à Genève pendant quatre jours, du 13 janvier au 16 janvier 2021. Il s’agit d’un pas positif fait vers la formation d'un nouveau gouvernement libyen de transition, qui supervisera la période menant aux élections prévues pour la fin 2021 et qui augure la fin de la crise libyenne.

I.N