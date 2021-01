Hafedh Zouari appelle au report de la séance plénière pour le vote de confiance

Le député Hafedh Zouari, a appelé au report d’une semaine de la séance plénière prévue pour le vote de confiance aux nouveaux membres du gouvernement.

A lire également Remaniement – Plénière du vote de confiance aux nouveaux membres du gouvernement

«Un appel aux sages du pays,

Suite à ce qui s'est passé ce soir au Conseil de la sécurité nationale, en termes de tension et du discours du président de la République outre tout ce qui a été révélé des coulisses de la réunion.

J'appelle les sages du pays, mes collègues députés et le président du parlement à prioriser la voix de la sagesse, de la raison et à préserver la paix sociale, en retardant d’une semaine la plénière consacrée à accorder la confiance aux nouveaux ministres. L’objectif étant d'ouvrir la voie à une plus grande coordination des positions entre toutes les parties qu’elles soient des institutions étatiques, des organisations nationales et autres institutions nationales, pour une nouvelle concertation afin que les choses reviennent à la normale et pour avoir un plus large consensus », lit-on dans un post Facebook de l’élu.

M. Zouari a soutenu qu'il est devenu établi qu'un certain nombre des noms proposés au gouvernement sont suspectés de conflit d'intérêts manifeste.

Et de marteler : « Si ce gouvernement passe par la force, il sera faible et cela conduira à de graves revers et à de nouvelles divisions qui affecteront inévitablement et négativement la situation générale détériorée et qui ne tolère plus de nouvelles complications. Surtout suite au récent rapport publié par le Fonds monétaire international, qui a mis en garde contre les dangers majeurs auxquels la Tunisie est confrontée en appelant à la nécessité de la mise en place d’un pacte social et à un consensus politique afin de parvenir à une vision claire de l'avenir et à la mise en place de programmes précis et réalisables ».

Pour rappel, une réunion du conseil de la sécurité nationale, présidée par le chef d’Etat, s’est tenue lundi 25 janvier 2021, avec au menu un débat houleux, la présence inédite de la députée du bloc démocrate Samia Abbou, ainsi que la présence de deux anciens ministres remplacés par Hichem Mechichi Thouraya Jeribi, ministre chargée des Relations avec les instances constitutionnelles et la société civile, et Mohamed Bousetta, ministre de la Justice.

A lire également Une réunion houleuse du conseil de la sécurité

Le remaniement ministériel décidé par Hichem Mechichi a été au cœur des discussions et le chef de l’Etat a ouvertement exprimé son mécontentement face à ce remaniement estimant qu’il n’a pas lieu d’être puisqu'il n'a même pas été validé par le conseil des ministres.

Pour Kaïs Saïed, ce remaniement est « inconstitutionnel », puisqu'il n'a pas respecté les dispositions de la Constitution et particulièrement son article 92.

I.N