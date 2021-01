Abbou à Mechichi : Vous êtes face à une occasion historique pour juger les corrompus !

Le politicien et ancien ministre, Mohamed Abbou, a appelé, mardi 26 janvier 2021, le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, à éviter la solution sécuritaire et juger les corrompus pour leurs actes, face aux dernières manifestations des chômeurs et des marginalisés et aux critiques lancées par une certaine élite politique concernant la corruption de certains partis au pouvoir.

« Vous êtes face à une occasion historique pour juger les corrompus de la classe politique. Le ministère de l’Intérieur auquel vous avez eu recours pour réprimer les manifestants en sait beaucoup. Idem pour certains juges corrompus. Ne ratez pas cette occasion, ne faites pas attention à leurs pressions et leurs menaces, ne les laissez pas vous faire peur, l’intérêt du pays doit passer avant tout !», a-t-il lancé dans un statut publié sur les réseaux sociaux.

Et de poursuivre : « Si vous ne pouvez pas les juger, démissionnez et revenez travailler en tant que fonctionnaire de l’Etat. Ne vous impliquez pas dans cette bataille qui vous rend, consciemment ou inconsciemment, l’un des symboles du système de corruption que subit le pays ».

Dans ce sens, il a appelé Hichem Mechichi, à se réunir avec le ministre de la Défense et le Conseil de la justice judiciaire dans le but d'accélérer le processus du jugement des corrompus.

« La crise financière et économique ne vous permet pas d’entamer de nouvelles réformes et de créer un environnement propice à l’investissement autant qu’elle donne une mauvaise image de la Tunisie à l’intérieur et à l’extérieur », a-t-il encore précisé.

I.M.