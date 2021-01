Décès de l’historien Mohamed Hédi Chérif

L’historien et ancien doyen de la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, Mohamed Hédi Chérif, est décédé ce dimanche 24 janvier 2021 à l’âge de 89 ans.

Professeur émérite à l’université de Tunis, il était membre du Conseil tunisien de la recherche scientifique et technologique, membre fondateur de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts et professeur dans plusieurs universités maghrébines et arabes et européennes.

Il a occupé les postes de coordinateur de la commission de micro filmage au ministère français des Affaires étrangères et de directeur du département d'histoire au Centre d'études et de recherches économiques et sociales.

En 1987, il a été nommé membre en du comité tunisien d'attribution du prix des lettres et des arts u sein du ministère des Affaires culturelles.

Mohaed Hédi Chérif a publié un ouvrage intitulé : « Pouvoir et société dans la Tunisie de Hussein Ben Ali », sur la fondation de la dynastie beylicale, de 1705 à 1740.

Il a également publié plusieurs études de référence sur la Tunisie à l’époque de la dynastie des Husseinites.

Paix à son âme !