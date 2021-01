Al Karama donnera sa confiance au gouvernement

Seïf Eddine Makhlouf a mis de l’eau dans son vin et a décidé de participer au vote de confiance du gouvernement qui aura lieu mardi prochain.

Précédemment, le député chef du bloc d’Al Karama a indiqué qu’il ne va plus participer aux votes au sein du parlement et ce après le communiqué signé par Rached Ghannouchi dénonçant la violence de son parti... Depuis, de l’eau semble avoir coulé sous les ponts et la colère de Makhlouf s’est apaisée.

Il a été reçu hier, ainsi que huit autres députés de son bloc par le chef du gouvernement. La réunion s’est tenue à la Kasbah et, parmi les points à l’ordre du jour, le soutien d’Al Karama au gouvernement.

R.B.H