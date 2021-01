Covid-19 : Attayar présente ses recommandations au chef du gouvernement

Le parti Attayar a rendu public un communiqué, ce dimanche 24 janvier 2021, pour dénoncer les contradictions flagrantes entre le relâchement des dispositions du confinement ciblé et la dégradation de la situation sanitaire.

Face à l’absence d’une politique gouvernementale claire, la déconnexion du chef du gouvernement et les échecs successifs dans la gestion de la crise, le parti a appelé le chef du gouvernement à assumer ses responsabilités dans la prise de décisions conformément aux recommandations de la commission scientifique et de les expliquer aux citoyens. Il l’a, également, appelé à présenter les raisons de l’échec de son gouvernement dans l’application des dispositions du confinement ciblé malgré la présence d'indicateurs épidémiques.

D’autre part, Attayar a appelé le chef du gouvernement à mettre à disposition des citoyens les masques de protection gratuitement pour les familles démunies et à réquisitionner les bus privés et dédommager leurs propriétaires pour réduire l’encombrement au niveau de transport public.

Le parti a proposé d’autres mesures pour renforcer le confinement ciblé à l’instar de la fermeture des hypermarchés et des cafés et restaurants, tout en dédommageant leur personnel. Outre la préparation pour un confinement général de trois semaines dans les plus brefs délais en se fiant à l’expérience déjà acquise lors de la première vague pour déterminer les priorités sociales.

Attayar a, également, préconisé la mise en place d’un tarif unique pour la prise en charge des patients Covid dans les établissements privés et de veiller à l’application de la stratégie de vaccination, déjà annoncée par le ministre de la Santé.

