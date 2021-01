Tous les détails sur la nouvelle facture de la Steg

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (Steg) a annoncé, ce jeudi 21 janvier 2021, le lancement à partir du 26 janvier 2021 d’une nouvelle facture.

Ce changement intervient en réponse aux besoins et demandes formulés par la clientèle, notamment via l’écoute d’un échantillon de clients en 2018.

La société a ainsi travaillé sur une nouvelle forme et un nouveau contenu de sa facture, pour simplifier sa lecture et améliorer sa lisibilité. L’objectif étant de fournir plus de crédibilité et de transparence au contenu en permettant aux clients de calculer de manière simple leur consommation et de réduire ainsi les problématiques liées, précise-t-elle dans un communiqué.

La nouvelle facture comporte ainsi plusieurs ajouts de cases, avec une séparation opérée entre la consommation d’électricité et de gaz, les impôts, taxes, et divers autres services fournis, en précisant la manière de comptabilisation.

Autre nouveauté, les clients recevront leurs factures via leurs mails.

Cliquer ici pour visualiser la nouvelle facture.

I.N