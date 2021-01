La consommation de bière en hausse en 2020

Malgré la crise du Covid-19 la Société de fabrication des boissons de Tunisie (SFBT) affiche fin 2020, des performances enviables grâce à la bière.

Malgré la baisse notable de consommation de ses produits par les restaurants, bars et hôtels à cause de la crise et des restrictions anti-covid-19, la société s’en sort honorablement. Ses revenus totaux sont en hausse de 5,72%, évoluant de 711,24 millions de dinars à 751,93 millions de dinars (MD). Ceci dit, alors que les revenus de la vente de bière sont en augmentation de 10,71%, ceux des boissons gazeuses sont en diminution de de 11,25%. Ainsi, le chiffre d’affaires de la bière a atteint 537,46 MD alors que celui des boissons gazeuses a diminué à 136,2 MD. Le chiffre d’affaires à l’export bière et boissons gazeuses s’est amélioré, pour sa part.

Au niveau local, le chiffre d’affaires de la bière réalisé pour 2020 égale près de quatre fois celui des boissons gazeuses.

En ce qui concerne les indicateurs du quatrième trimestre, le chiffre d’affaires des boissons gazeuses est en baisse de 17,32% et celui de la bière locale s’est envolé de 19,26% à 157,53 MD. Une hausse expliquait par l’entreprise aux achats spéculatifs de fin d’année.