Hassouna Nasfi : L'ambiance à l'ARP n'est pas propice au travail !

Le président du bloc parlementaire de la Réforme nationale, Hassouna Nasfi, a estimé, lors de son intervention ce mercredi 20 janvier 2021, au micro de Boubaker Ben Akecha, sur Mosaïque FM, que l’ambiance au sein de l’ARP n’était pas propice au travail et aux réalisations et entrave même le travail du gouvernement.

« Comment voulez-vous qu’un gouvernement puisse travailler, prendre des initiatives, entreprendre ou agir alors que ses membres ont le trac à chaque fois qu’ils viennent à l’Assemblée, qu’ils sont accueillis par des attaques, dans une ambiance hostile marquée par les tensions, et des propos à la limite de la correction. Il ne faut pas tout mettre en doute, ce n’est pas la bonne approche pour avancer et le gouvernement fait des choses mais il faut le laisser travailler, autrement comment on peut le questionner sur des réalisations alors qu’on ne fait que le charger jour et nuit ! » a poursuivi le député.

Il a souligné que la gestion sécuritaire des émeutes survenues récemment a été au niveau de celle qu’on voit dans les pays démocratiques dans des situations similaires et le discours de l’institution sécuritaire était « responsable ».

Concernant le remaniement ministériel, Hassouna Nasfi a précisé que son bloc soutient le gouvernement mais que certains députés ont des réserves sur certains noms. « Nous ne serons pas dans une optique de refus catégorique et arbitraire, nous allons écouter et nous espérons être convaincus » a-t-il conclu.

M.B.Z