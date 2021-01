Lancement de l’Ecole de la deuxième chance

Un nouvel établissement scolaire d’un genre différent verra bientôt voir le jour en Tunisie, l’"Ecole de la deuxième chance".

Le décret gouvernemental n°2021-57 du 13 janvier 2021, publié au JORT n°007 du 19 janvier 2021 porte justement sur la création de cet établissement public et sur la fixation de son organisation administrative et financière ainsi que ses modalités de fonctionnement.

Selon ce décret, l’école de la deuxième chance procède à accueillir, diriger, réhabiliter, accompagner et informer les enfants âgés de 12 à 18 ans qui ont quitté l’école sans obtenir une attestation scolaire. La période de qualification et de formation de l’école de la deuxième chance varie entre un et neuf mois.

Les modalités d’organisation du régime d’études et de formation à établir sont fixées par arrêté commun du ministre chargé de l'Education et du ministre chargé de la Formation professionnelle. Les conditions d’accès à l’école de deuxième chance figurent dans son règlement intérieur, fixé par arrêté du ministre de l'Education.

L’abandon scolaire reste un fléau important dont souffre le pays. Près de 100 mille enfants quittent l’école chaque année en Tunisie, dont 80% sont âgés de 12 à 16 ans, selon une enquête menée pour le compte du ministère de l’Education dont les résultats avaient été communiqués en 2016.

I.N