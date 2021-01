Hichem Mechichi s’adressera aux Tunisiens à 20h

La présidence du gouvernement a annoncé, ce mardi 19 janvier 2021, que le chef du gouvernement Hichem Mechichi allait s’adresser au peuple tunisien, ce soir même, à partir de 20h à la chaîne nationale La Watania 1.

La Tunisie vit depuis près d’une semaine une série d’émeutes et affrontements nocturnes dans plusieurs quartiers sur tout le territoire. Selon la version sécuritaire, ces évènements sont perpétrés par des jeunes de 12 à 25 ans. Il s’agirait de pillage et de vandalisme, portant atteinte aux biens publics et d’autrui.

S.H