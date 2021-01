Kaïs Saïed et Hichem Mechichi sont soit mal renseignés, soit de mauvaise foi

Hier c’était le président de la République qui disait trop ou pas assez, aujourd’hui c’est autour du chef du gouvernement.

Hier, après sa visite inopinée à Mnihla, Kaïs Saïed a déclaré aux jeunes manifestants : « ne les laissez pas profiter de vous ! ». Allusion faite à des parties qui sont derrière ces manifestants et aux actes de pillage enregistrés dans plusieurs quartiers dans différentes villes du pays.

Aujourd’hui, c’est au tour de Hichem Mechichi de rebondir sur le sujet et de faire la même allusion et ce en marge d’une réunion avec les hauts cadres sécuritaires. Le chef du gouvernement a déclaré que les réunions nocturnes ne sont pas innocentes.

En analysant ce que nous disent le chef du gouvernement et le président de la République, on conclut qu’il y a des parties (occultes) qui seraient derrière les émeutes nocturnes. Auquel cas, on aimerait bien que nos deux dirigeants politiques disent clairement aux Tunisiens quelles sont ces parties. A moins qu’ils ne soient mal renseignés, ce qui est étonnant.

L’autre option est que les émeutes observées ces derniers jours reflètent réellement une colère populaire. C’est d’ailleurs cette option qui est retenue par la majorité des médias tunisiens et des médias étrangers couvrant les récents événements.

Dans ce cas là, à quoi riment les propos des deux dirigeants politiques si ce n’est une mauvaise foi de leur part pour tenter de faire croire aux Tunisiens qu’il n’y a aucune colère dans le pays. Davantage d’informations seraient les bienvenues de la part de la présidence du gouvernement et/ou de la présidence de la République.

On rappelle que la Tunisie observe depuis quelques jours une série d’émeutes, notamment nocturnes après le couvre-feu. Les derniers chiffres du ministère de l’Intérieur font état de l’arrestation de 632 individus. On ignore s’il s’agit de manifestants pacifiques ou s’il s’agit de casseurs ou pilleurs qui ont profité des manifestations pour semer le trouble.

R.B.H