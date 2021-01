Inlucc : Le domicile d’un enseignant raccordé illicitement au réseau électrique d’une école

Un enseignant suppléant de Zaghouan (et non un député du peuple comme précédemment écrit par Business News) aurait bénéficié de l’électricité, aux frais de l’Etat, via une école primaire. C’est ce que révèle le dernier rapport hebdomadaire de l'Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc).

L’instance a ainsi reçu une correspondance des services de la délégation régionale de l’Education à Zaghouan en réponse à sa demande concernant des soupçons de consommation exorbitante d’électricité dans une école primaire à cause d’un raccordement électrique illicite opéré avec la bénédiction du directeur de l’établissement au domicile d’un enseignant suppléant

Une enquête a été ouverte et a prouvé la véracité de la plainte déposée auprès de l’Inlucc, suite à quoi des mesures administratives ont été entreprises contre le directeur. Il a été déféré devant le conseil de discipline et il a écopé d’une sanction de niveau deux qui correspond à une suspension temporaire d'un mois avec privation de salaire. Il ne pourra plus occuper le poste de directeur d'école.

* Business News présente des excuses à ses lecteurs pour l'erreur de traduction qui s'est glissée dans l'article.