L’AHK Tunisie réagit aux accusations de corruption visant Youssef Fennira

Depuis sa nomination au poste de ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi dans le cadre du remaniement ministériel annoncé samedi 16 janvier 2021 par le chef du gouvernement, Youssef Fennira fait face à des rumeurs de corruption.





En réaction, la Chambre tuniso-allemande de l'Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) a publié, dans la soirée de lundi 18 janvier 2021, un communiqué rejetant ces allégations.

Elle a d’abord précisé qu’elle n’avait en aucun été consultée ou impliquée dans l’élaboration des rapports diffusés sur les réseaux sociaux et selon lesquels M.Fennira serait impliqué dans des affaires de corruption.

Elle a rappelé que le Corp et l’AHK Tunisie dans son ensemble était une organisation à but non lucratif et qu’aucune personne physique ne détenait des participations financières à ce titre.

La Chambre tuniso-allemande de l'Industrie et du Commerce a ajouté que les projets menés en collaboration avec l’Agence nationale pour l’emploi et le travail (Aneti) avaient été financés exclusivement par la coopération technique allemande et que le choix des prestataires de services se faisaient suivant des procédures très strictes.

Il convient de rappeler que Youssef Fennira a été le directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (Aneti). Poste duquel il a été limogé. Il est, par ailleurs, le fondateur et le directeur général du centre d’orientation et de reconversion professionnelle (CORP) depuis 2015.

N.J.