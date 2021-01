Utica : Les actes de vandalisme n’ont rien à voir avec la liberté d’expression !

L'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) a vivement condamné, ce lundi 18 janvier 2021, dans un communiqué signé par son président Samir Majoul, les actes nocturnes de violences, de pillage et de vandalisme perpétrés sur des biens publics et privés enregistrés ces derniers jours dans plusieurs quartiers à travers le pays.

Pour le patronat, ces dépassements n’ont rien à voir avec des protestations pacifiques ou avec la liberté d’expression. Ils ont causé des dommages à plusieurs entreprises privées ainsi que des institutions et administrations publiques en plus de biens privés.

L’Utica a également mis en garde contre les discours populistes. Et d’appeler les trois présidences ainsi que toutes les composantes de la classe politique, les organisations nationales et la société civile à prendre leurs responsabilités et à œuvrer à arrêter cette hémorragie de violence et de vandalisme, de pousser vers le calme et de privilégier le langage du dialogue, la violence et le vandalisme ne pouvant servir les intérêts d'aucune partie, avec des conséquences désastreuses pour tous.

L’organisation a salué les efforts des forces armées pour contrer ces actes de vandalisme et de violation de la loi. Elle a souligné la nécessité d’appliquer la loi et le rôle important que peuvent jouer les familles et les parents dans la protection de leurs enfants.

I.N