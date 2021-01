L’AMT dénonce l’ingérence de Rached Ghannouchi dans l’affaire Nabil Karoui

Le bureau exécutif de l’association des magistrats tunisiens, (AMT) a publié un communiqué, ce dimanche 17 janvier 2021, pour revenir sur la dernière interview accordée par le chef du mouvement Ennahdha à la chaîne Alaraby, le 14 janvier 2021, où il a évoqué l’affaire Nabil Karoui en affirmant qu’il sera innocenté et que les faits qui lui sont reprochés ne concernent que des affaires financières.

Ainsi, le bureau exécutif de l’AMT s’est dit surpris par ces déclarations à propos d’une affaire judiciaire en cours d’instruction, ajoutant que ces déclarations peuvent être considérées comme étant une ingérence et une atteinte à l’indépendance de la justice.

Et d’ajouter que ce genre d’intervention minimisant l’affaire et les chefs d’inculpation est inadmissible, rappelant que la constitution tunisienne prévoit la séparation des pouvoirs et appelant par la même occasion les magistrats en charge du dossier à ne pas céder aux pressions.

Rappelons que le leader du mouvement Ennahdha et président du Parlement, Rached Ghannouchi, a assuré, jeudi 14 janvier 2021, que Nabil Karoui était innocent et que la justice tunisienne trancherait en sa faveur.

S’exprimant lors d’une interview accordée à la chaîne Al Araby TV, il a ajouté qu’il avait de bonnes pensées envers le fondateur de Qalb Tounes notant que les soupçons qui pesaient contre lui ne sont que de simples affaires fiscales.

S.H