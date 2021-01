Les mosquées de nouveau ouvertes au public lundi 18 janvier

Les mosquées seront de nouveau ouvertes au public à partir de demain, lundi 18 janvier 2021.

Le ministère des Affaires religieuses vient d’annoncer sur sa page officielle, aujourd’hui dimanche 17 janvier, que les mosquées pourront de nouveau accueillir les fidèles tout en veillant au respect du protocole sanitaire.

Ainsi, les mosquées seront ouvertes seulement quinze minutes avant le début de la prière et les fidèles seront priés d’effectuer leurs ablutions à domicile avant de venir et d’apporter leurs tapis de prière personnels. Ils seront également tenus de respecter la distanciation sociale et le port du masque

On notera que la Tunisie entrera en confinement ciblé à partir de demain, lundi 18 janvier. Les manifestations et rassemblement demeurent cependant interdits jusqu’au 24 janvier.

R.B.H