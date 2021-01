Oussama Khlifi : Hichem Mechichi est finalement chef de son gouvernement

Le chef du bloc parlementaire de Qalb Tounes, Oussama Khlifi a publié un statut, hier samedi 16 janvier 2021, pour revenir sur le remaniement ministériel, réitérant le soutien de son parti au chef du gouvernement Hichem Mechichi.

« Nous avons voulu d’un remaniement profond. Après une sérieuse évaluation, le chef du gouvernement sera le véritable chef de son équipe. Il aura exclusivement, toutes les prérogatives garanties par la constitution. Ce qui est une réalisation et un acquis en soi. Aujourd’hui, nous renouvelons notre confiance en Hichem Mechichi et nous considérons que notre pays a plus que jamais besoin d’union nationale. Nous allons soutenir son gouvernement dont la priorité sera l’achèvement des institutions démocratiques, la gestion de la crise sanitaire et le sauvetage de l’économie, outre le traitement des dossiers sociaux et les grandes réformes », a indiqué Oussama Khlifi en substance.

Rappelons que le parti Qalb Tounes avait essayé de faire pression sur Hichem Mechichi pour libérer Nabil Karoui en contrepartie de l’approbation du remaniement ministériel.

S.H