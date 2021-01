Biographie de Chiheb Ben Ahmed, ministre des Affaires locales et de l’Environnement

Chiheb Ben Ahmed a été proposé au poste de ministre des Affaires locales et de l’Environnement lors du remaniement ministériel annoncé ce samedi 16 janvier 2021, par le chef du gouvernement Hichem Mechichi.

Chiheb Ben Ahmed est le président directeur général du Centre de promotion des exportations (Cepex), depuis octobre 2020.

Auparavant, il était PDG de la société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) et ministre du Transport dans le gouvernement de Mehdi Jomâa, avant de rejoindre le groupe Poulina au sein duquel il devient directeur général de Mont Blanc.

Il avait occupé plusieurs postes importants au sein du groupe Tunisair. En 2011, il devient représentant général de Tunisair en Égypte, avant de devenir, l'année suivante, directeur général adjoint de Tunisair, directeur général et président du conseil d'administration de Tunisair Handling et directeur général de Aisa-Tunisair. En 2013, il devient également directeur général et président du conseil d'administration de Tunisair Technics.

M. Ben Ahmed avait décroché son baccalauréat en 1985 puis, en 1991, son diplôme d'ingénieur principal en génie électrique à l'École nationale d'ingénieurs de Tunis (ENIT) où il obtient, en 1992, un diplôme d'études approfondies en télécommunications. En 1999, il obtient son doctorat en génie électrique, option télécommunications, de l'ENIT et de l'université Monmouth.