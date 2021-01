Nissaf Ben Alaya : Un confinement ciblé à partir de lundi 18 janvier

La porte-parole du ministère de la santé et directrice de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya, a rappelé, dans une déclaration accordée ce samedi 16 janvier 2021, à la TAP, que le confinement général décrété jusqu’au 18 janvier sera suivi d’un confinement ciblé qui se poursuivra jusqu’au 24 janvier.

Elle a aussi rappelé dans ce sens que les rassemblements, les cours et les déplacements entre les régions ainsi que le couvre-feu restent en vigueur, soulignant que le comité scientifique avait proposé un confinement général de trois semaines et proposera une autre série de mesures pour limiter la propagation du virus et empêcher la saturation des structures de santé.

« L’instance a opté pour un confinement de quatre jours suivi d’un confinement ciblé vu la situation du pays » a confié Mme Ben Alaya, ajoutant que les récents chiffres record de cas Covid + enregistrés par 24 heures, sont dus à l’augmentation significative du nombre de test effectués qui est passé de 6 mille à 15 mille tests par jour.

Rappelons que la Tunisie a enregistré vendredi 15 janvier 2021, un bilan de 4.170 nouveaux cas de Coronavirus sur 15.132 tests réalisés jeudi 14 janvier.

Le total des contaminations au SARS-CoV-2 est ainsi grimpé à 175.065 cas cumulés depuis le début de la pandémie pour 739.683 tests réalisés.

Un confinement général sur tout le territoire national et un couvre-feu de 16h à 6h, pendant quatre jours ont été décrétés à partir de jeudi 14 janvier 2021.

M.B.Z