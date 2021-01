Rached Ghannouchi finit par dénoncer la violence d’Al Karama !

Le président de l’ARP (Assemblée des représentants du Peuple) Rached Ghannouchi, a fini par publier, ce vendredi 15 janvier 2021, le très attendu communiqué dénonçant la violence physique commise le 7 décembre dernier par des députés Al Karama à l’encontre des élus Samia Abbou, Amal Saïdi et Zied Ghanney.

Ce communiqué a été la principale revendication des députés du Bloc démocrate qui observent, depuis des semaines, un sit-in dans l'enceinte du Parlement afin d'obtenir que les agressions subies par leurs collègues soient reconnues par la présidence de l'ARP. Face à l'obstination de Rached Ghannouchi de ne pas condamner les agressions subies, les députés agressés ont entamé, depuis quelques jours, une grève de la faim pour appeler justement à la publication de cette dénonciation explicite.

Aujourd’hui, leur état de santé s'est très sérieusement dégradé, d'après le diagnostic du médecin Dr Dhaker Lahidheb, présent sur les lieux pour s'enquérir de l'état des députés. Il est qualifié pour certains, Samia Abbou notamment, de très préoccupant.

La présidente du parti destourien libre (PDL) est intervenue aujourd'hui et a demandé l'interruption des travaux de l'Assemblée en attendant qu'un communiqué soit publié par la présidence du Parlement.

En décembre dernier, la députée du bloc démocrate Amal Saïdi avait nommé expressément Seif Eddine Makhlouf, Zied Hachemi et Mohamed Affes, les désignant comme les auteurs de l’agression commise contre elle et ses confrères. La députée avait expliqué que les députés Al Karama ont recouru à la violence, d'abord verbale et ensuite physique, contre leurs confrères en leur jetant des bouteilles d'eau à la figure, en les bousculant et en leur donnant des coups de poing.

"Anouar Bechahed a été frappé avec une bouteille et Samia Abbou mise par terre", selon l'élu Marouen Felfel.

Les députés Al Karama avaient, réagissant aux accusations, nié les faits et affirmé ne pas avoir commis d'agression contre leurs confrères.





L'agression avait eu lieu dans les couloirs de l'Assemblée, après la réunion de la commission organisée en réaction aux propos misogynes tenus par l'élu Mohamed Affes.





M.B.Z