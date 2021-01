Dhaker Lahidheb : L’état de santé de Samia Abbou est très préoccupant !

Le cardiologue à l’hôpital militaire de Tunis, Dr Dhaker Lahidheb, a affirmé que l’état de santé des députés Samia Abbou, Amal Saïdi et Zied Ghanney est très inquiétant et que l’état de Samia Abbou, plus particulièrement, exige une hospitalisation urgente.

Il a précisé, ce vendredi 15 janvier 2021, de l’ARP où il s’est rendu pour s’enquérir de l’état de santé des députés, que l’élue Samia Abbou commençait à présenter des signes d’atteinte neurologique qui fait craindre le pire.

« J’ai demandé à Samia d’arrêter la grève et demandé qu’elle soit transférée à l’hôpital mais elle a refusé » a souligné M. Lahidheb.

Les élus Samia Abbou, Amal Saïdi et Zied Ghanney, observent une grève de la faim au Parlement. L'état de santé de Mme Abbou qui a entamé sa grève depuis cinq jours s’est considérablement détérioré, avait indiqué un communiqué du bloc démocrate publié dans la matinée. Les secours ont dû intervenir pour s'enquérir de l'état de santé des trois députés. Une quatrième députée, Mounira Ayari, observe une grève de la faim à l'ambassade de Tunisie à Berne (Suisse).

Les députés observent cette grève de la faim en réaction au silence de la présidence du Parlement qui ne s’est toujours pas prononcé au sujet des violences faites aux élus du bloc démocrate par des représentants d’Al-Karama.

M.B.Z