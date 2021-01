Présente sur une affiche d’Ennahdha, Nissaf Ben Alaya s’explique

Une affiche de la section d’Ennahdha à l’étranger a suscité, ce vendredi 15 janvier 2021, un tollé sur la toile.

L’affiche annonce la deuxième édition de la célébration du dixième anniversaire de la révolution. Une fête musicale est prévue à cet effet dans la soirée du samedi 16 janvier 2021 et sera diffusée en simultané sur les pages Facebook et Youtube de l’organisateur et sur la chaine Al Jazeera Mubasher.

Les internautes ont fustigé cette participation et se sont interrogés sur les raisons de l'apparition, dans un événement du parti islamiste, de la porte-parole du ministère de la Santé Nissaf Ben Alaya. En plus, la manière et les codes couleurs utilisés donnent l’impression que le haut cadre du ministère de la Santé fait partie des membres du mouvement Ennahdha.

Contactée par BN Check, Mme Ben Alaya a expliqué qu’elle n’a pas donné son accord à un tel événement. Elle a précisé qu’elle avait été contactée depuis environ trois semaines pour participer, à distance et via un enregistrement sonore de 15 minutes, à une émission télévisée sur une chaine arabe. Elle devait évoquer la situation épidémiologique en Tunisie, la gestion de la crise Covid-19 et délivrer un message d’espoir.

En apprenant qu’il s’agit une fête et qu’elle figure à la tête d’une affiche d'un parti politique elle a décidé de se désister, a-t-elle indiqué à BN Check. « J’ai souvent été sollicitée pour participer à des fêtes en Tunisie et j’ai toujours refusé », a-t-elle confié.

Ainsi, il s’avère que les organisateurs ont instrumentalisé l’image de Nissaf Ben Alaya, vu qu’elle n’a pas été contactée ouvertement par le parti politique, qu’elle n’a jamais donné son accord ni pour prendre part à cet évènement, ni pour figurer sur l’affiche.

Après la publication de notre article, la section d’Ennahdha à l’étranger a retiré la dite affiche de sa page et l'a remplacée par une nouvelle qui ne comporte pas la photo de Mme Ben Alaya. L’Affiche initiale demeure cependant présente sur plusieurs pages du parti islamiste.

I.N