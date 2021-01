Fathi Laâyouni : Les anciens du RCD n'ont pas de place dans la vie politique

Le maire du Kram, Fathi Laâyouni, était l’invité de l’émission « Yaoum Said » de Hatem Ben Amara sur les ondes de la Radio nationale, ce vendredi 15 janvier 2021.

Il est revenu, entre autres, sur son livre « La Constitution veut » publié en langue arabe, hier le 14 janvier, en coïncidence avec la commémoration du 10ème anniversaire de la Révolution.

Le maire du Kram estime que la Constitution tunisienne de 2014 n’exprime pas la volonté du peuple en appelant à la nécessité de la réformer. « Les dispositions émanant de la Constitution à l’instar de la loi électorale ont été derrière la crise politique. La scène politique est marquée par la division des Tunisiens, des élites en conflit et le détournement de la Constitution par certains acteurs politiques », a-t-il déclaré.

Il a tiré à boulets rouges sur la présidence de la République soulignant que Kaïs Saïed n’a pas assuré son rôle en tant que garant du respect de la Constitution et de la réalisation des objectifs de la révolution, contrairement à l’ancien président, feu Béji Caïd Essebsi qui a, à son sens, joué un rôle crucial dans la protection de la Révolution.

« La Constitution énonce de nouvelles dispositions qui n’ont pas été concrétisées. La scène politique actuelle contredit la légitimité révolutionnaire dont parle la constitution », a-t-il lancé, dans ce sens.

Et de poursuivre : « La montée en puissance de l’extrême droite - les anciens RCDistes et leus sympathisants- n’a fait qu’aggraver la situation. Ces derniers n’ont pas de place dans la vie politique en Tunisie. Ils ont été élus par le peuple à cause d’une loi électorale non-constitutionnelle ».

Il a ainsi indiqué que tous les acteurs politiques, y compris Ennahdha et Al Karama, ne reflétaient pas le paysage politique constitutionnel, en ajoutant : « Le rejet de la loi de l’immunisation de la révolution était une première déception à laquelle s’ajoute le blocage de la justice transitionnelle ».





I.M.